Королева Британії привітала українців з Днем Незалежності

14:31, 24 серпня 2014
Політика
1 0

Королева Великобританії Єлизавета II привітала президента України Петра Порошенка та українців з Днем Незалежності.

Британия поздравила Украину с Днем Независимости / Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожПрезидент США привітав Україну з Днем Незалежності

"З великим задоволенням посилаю Вам, Ваша Високоповажносте, мої вітання і найтепліші вітання з нагоди Вашого національного свята, разом з моїми найкращими побажаннями народу України удачі та щастя в цьому році", - йдеться в тексті вітальної телеграми від королеви Великобританії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter