Королева Британії привітала українців з Днем Незалежності
14:31, 24 серпня 2014Політика
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Королева Великобританії Єлизавета II привітала президента України Петра Порошенка та українців з Днем Незалежності.
Британія привітала Україну з Днем Незалежності / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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"З великим задоволенням посилаю Вам, Ваша Високоповажносте, мої вітання і найтепліші вітання з нагоди Вашого національного свята, разом з моїми найкращими побажаннями народу України удачі та щастя в цьому році", - йдеться в тексті вітальної телеграми від королеви Великобританії.
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