Порошенко: Україна має готуватися до життя в умовах постійної зовнішньої агресії

"Над осяжними історичними перспективами України постійно буде військова загроза. І з цим не тільки потрібно навчитися жити - до захисту незалежності нашої держави потрібно постійно бути готовим", - зазначив президент.

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За його словами, до кінця цього року будуть виділені мільярди гривень на оновлення озброєння і військової техніки. "Перед вами з Хрещатика прямо в зону антитерористичної операції проїде колона нової, тільки що купленої або щойно випущеної або щойно відремонтованої техніки", - сказав президент, додавши, що згідно з планом, на 2015-2017 роки на переозброєння і оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 млрд грн.

Крім цього, з трибуни на Майдані президент заявив, що "події останніх місяців стали справжньою війною. Можливо, вона увійде в історію як Вітчизняна війна 2014 року. Вітчизняною вона стала тому, що на захист Батьківщини піднялися всі - від малого до старого, стала всенародним рухом, справою всіх і кожного", - сказав він.

Також Порошенко повідомив, що скасує святкування дня захисника Вітчизни 23 лютого. "Я підкреслюю - Україна ніколи більше не буде відзначати це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо поважати захисників своєї Батьківщини, а не чужої", - заявив Порошенко, додавши, що Україна визначить дату свого Дня захисника Вітчизни.

Загалом атмосфера на майдані Незалежності під час параду була наповнена патріотизмом. Українці, які прийшли на урочисту подію, тримали в руках національні прапори, були одягнені у вишиванки. Багато хто прийшов на захід з дітьми. На церемонії підняття прапора люди всі разом співали гімн України. Під час самого параду присутні більше всього вітали колону воїнів АТО.