У Луганську через обстріли бойовиками були поранені 68 мирних жителів

За минулу добу внаслідок обстрілів терористів було поранено 68 мирних жителів Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, триває руйнування інфраструктури Луганська терористами.

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Як зазначив Лисенко з посиланням на представників Червоного Хреста, у місті спостерігається тяжка гуманітарна обстановка.

Лисенко заявив, що внаслідок обстрілу Добропілля терористами було поранено трьох місцевих жителів, вони госпіталізовані.

Він наголосив, що українська армія не проводила і не проводить обстрілів населених пунктів і житлових районів, удари по базах терористів завдаються виключно поза межами населених пунктів.