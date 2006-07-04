До Криму прибудуть справжні натівці

З 5 по 8 липня до Криму прибуде група експертів Об`єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу в Європі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі командування Військово-Морськими силами Збройних сил України.

Делегацію очолюватиме представник Стратегічного командування ОВС НАТО з операцій полковник Паул РІБАРІХ.

Як повідомили в прес-центрі, метою візиту є попереднє обговорення практичних питань організації і проведення на базі українського флоту курсу підготовки фахівців з питань оцінки підрозділів відповідно до вимог Програми оцінки і зворотного зв`язку Концепції оперативних можливостей.

В ході зустрічі сторони планують визначити місце і терміни проведення курсу підготовки фахівців, керівний склад навчання і сценарій практичної частини курсу, підрозділи, які будуть перевірені за наданими методиками, обговорити питання підготовки і проведення оцінки і сертифікації корвета „Луцьк” до участі в операції „Активні зусилля”.

Експерти НАТО відвідають український корвет, а також Центр пошукових і аварійно-рятувальних робіт ВМС ВС України.