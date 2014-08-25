В РНБО підтвердили дані про авіаудар під Краснодоном

Про це під час брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко.

"Продовжує свою роботу українська авіація, яка завдала точного удару по колоні бойовиків у Краснодоні Луганської області, внаслідок чого її було зупинено. Терористи зазнали великих втрат", - цитує його прес-центр АТО.

Нагадаємо, зранку УНІАН з посиланням на очевидців повідомляв, що українська авіація завдала потужного удару по бойовиках у Луганській області.