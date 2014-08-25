В РНБО підтвердили дані про авіаудар під Краснодоном
18:53, 25 серпня 2014Політика
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У Раді національної безпеки та оборони підтвердили вранішню інформацію про удар української авіації по позиціях бойовиків під Краснодоном Луганської області.
Українська авіація задала удару по бойовиках / фото прес-служби Міноборони
Про це під час брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко.
"Продовжує свою роботу українська авіація, яка завдала точного удару по колоні бойовиків у Краснодоні Луганської області, внаслідок чого її було зупинено. Терористи зазнали великих втрат", - цитує його прес-центр АТО.
Нагадаємо, зранку УНІАН з посиланням на очевидців повідомляв, що українська авіація завдала потужного удару по бойовиках у Луганській області.
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