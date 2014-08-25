На Луганщині українська авіація завдала удару по скупченню бойовиків - очевидці

У Краснодоні Луганської області українська авіація завдала удару по бойовиках, внаслідок чого вони зазнали великих втрат.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов.

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За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі та члени його громадської організації, які стали очевидцями події.

Снегирьов розповів, що 24 серпня близько 16.30 у Краснодоні український військовий літак бомбив ремонтно-механічний завод, де було зосереджено скупчення бойовиків. «По нашому літаку відкрили вогонь у відповідь бойовики із ЗРК. Але літак залишився цілий, бойовики за наслідками бомбардування зазнали великих втрат у живій силі та техніці», - повідомив активіст.