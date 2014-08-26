Суд виправдав активіста, що виступав проти параду

Суд не побачив у діях Згами складу злочину, передає Радіо Свобода.

Хлопцеві інкримінували хуліганство, буцімто він намагався прорватись крізь міліцейський кордон, вигукуючи образливі гасла. Сам він стверджував, що просто стояв там із плакатом, це підтвердили свідки.

Тепер адвокат Згами Денис Овчаров говорить, що, ймовірно, його підопічний подаватиме зустрічний позов на співробітників міліції і добровольчий батальйон «Київ-1», оскільки, на його думку, затримання відбувалося із порушенням законодавства.

«Перший аспект – що його затримували на більш ніж три години, що порушує загальний порядок затримання при адміністративних правопорушеннях. І друге – як його затримували: тримали в автозаку, до нього застосовували силу, ймовірно, одягали наручники, тому що, за словами свідків, у Згами руки були за спиною, коли його вели. Тож ми будемо вирішувати, чи не було тут перевищення повноважень під час затримання. Тим більше, хлопець неповнолітній», – зазначив адвокат.

Читайте такожУкраїна святкує 23-ю річницю Незалежності: гучні акції пройшли в Одесі, Львові та Дніпропетровську23 серпня Вадим Згама разом із іншими активістами мітингував на майдані Незалежності проти проведення військового параду під час АТО. Після проведення акції, за його словами, він підійшов з плакатом до кордону міліції, що охороняла місце, де тривала репетиція святкової ходи, його відтіснили, а потім затримали у приміщенні торгового центру.

На сторінці батальйону «Київ-1» є повідомлення про інцидент, там йдеться про те, що протестувальники підпалювали димові шашки, а окремі з них намагалися вибігти на дорогу.