Путін прибув до Мінська

Сторони мають намір обговорити врегулювання української кризи, а також економічну взаємодію у зв'язку з підписанням Києвом Угоди про асоціацію з ЄС, передає РИА Новости.

Російське агентство зазначає, що «головною інтригою» робочого візиту Путіна до Білорусі є можливість двосторонньої зустрічі з президентом України.

Читайте такожПорошенко сподівається, що результатом зустрічі в Мінську стане мирРаніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на можливій зустрічі президентів РФ і України обговорюватимуться українська криза, гуманітарна допомога, потоки біженців і двосторонні відносини у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію України і ЄС.

Як очікується, у Мінську відбудеться засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав, потім до зустрічі приєднаються представники Європейського Союзу і України.