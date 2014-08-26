У Мінську триває підготовка зустрічі Путіна із Порошенком

Про це УНІАН повідомило джерело в українській делегації.

“Ця зустріч може відбутися, ми над цим працюємо”, - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську відбудеться зустріч у форматі Україна - ЄС - “Євразійська трійка” (Росія, Білорусь, Казахстан).

В ході цієї зустрічі заплановано обговорення питань, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі.

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Україна, Росія, Білорусь і Казахстан будуть представлені на рівні президентів. Також у зустрічі візьмуть участь високий представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президент Єврокомісії - комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і комісар з питань торгівлі Карл де Гухт.

Порошенко заявляв, що на зустрічі в Мінську має намір домовлятися про мир, оскільки «весь світ втомився від війни».