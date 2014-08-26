ЗМІ: Лідер бойовиків Губарєв втік до Росії

Один з лідерів терористів Павло Губарєв у вівторок, 26 серпня, прилетів до Ростова-на-Дону нічним рейсом з Сімферополя, розповів на правах анонімності пасажир, який летів в одному літаку з лідером донецьких бойовиків, повідомляє російське видання "Сноб".

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«Губарєв летів з якимось крихким типом у камуфляжі і з нервовим поглядом. Тут його зустріли дві потерті людини - на службістів не схожі, скоріше на бойових товаришів. Летів звичайним нічним рейсом. Погладшав», - повідомив один з пасажирів.

Тетяна Дворядкіна, яка вважає себе "співголовою" терористичної організації "ДНР" повідомила, що чула про від'їзд Губарєва, однак куди він відправився, їй невідомо. «Губарєв дійсно виїхав з Донецька. Говорили, що він поїхав до Ростова, - розповіла Дворядкіна. - Причини його від'їзду мені невідомі. Може, поїхав до дружини або відпустку взяв. Чи він повернеться у Донецьк? Теж поки ніхто не знає. Зв'язок з ним є тільки в уряді "Новоросії"».

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Нагадаємо, в Росію раніше втік Олександр Бородай, який вважав себе "прем'єром" терористичної організації "ДНР". За деякими даними, його бачили в Москві.

Також в Росію втік один з лідерів терористів Ігор Стрєлков (Гіркін). У ЗМІ з'явилася інформація, що Стрєлкова поранили під час сутички з новим "прем'єром" самопроголошеної республіки Олександром Захарченком, який прийшов на місце Бородая.