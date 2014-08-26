Президент проводить перемовини з Ештон



Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко

Як повідомляв УНІАН, напередодні відбулася двостороння зустріч президента України Петра Порошенка з його російським колегою Володимиром Путіним. Зустріч двох президентів розпочалася після перемовин у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка, що відбулися 26 серпня у Мінську.