Призначено головного військового прокурора України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема повідомив на брифінгу в Києві.

Він зауважив, що до цього Матіос опікувався проблемами прокуратур з нагляду за дотриманням законності у військовій сфері.

Також Ярема повідомив, що Юрія Війтєва призначено військовим прокурором Центрального регіону, Павла Богуцького - військовим прокурором Південного регіону, Миколу Лисого - військовим прокурором Західного регіону.

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За словами Яреми, сьогодні особовому складу Генпрокуратури представлено заступника генпрокурора - начальника Головного слідчого управління ГПУ Олега Заліска, який досі обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, ГПУ.

Також Ярема повідомив, що на посаду прокурора Харківської області призначено Юрія Данильченка, а на посаду прокурора Полтавської області - Василя Синчіка.