Китай планує побудувати електричні АЗС за $16 млрд

Уряд Китаю планує виділити близько 100 мільярдів юанів (16 мільярдів доларів) на будівництво мережі автозаправних станцій, які будуть заряджати електромобілі.

Про це повідомляє Лента.ru з посиланням на Bloomberg. Таким чином держава має намір підтримати електромобільний сектор, що розвивається в країні.

Фінансування з боку держави стане великою підмогою для місцевих виробників. Електромобілі в країні виробляються кількома компаніями, включаючи групу BYD, але в найближчій перспективі не можуть досить ефективно конкурувати з машинами, оснащеними традиційними двигунами.

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Крім того, Китай планує звільнити електромобілі і деякі гібриди від податку з продажів. Уряд також розпорядився поставити такі машини на озброєння місцевих чиновників.

КНР намагається вести боротьбу за скорочення вуглецевих викидів, що завдають шкоди екології країни. Крім того, послаблення для електромобілів заохочують інноваційні процеси в автомобілебудуванні.

Згідно з планами уряду, електромобілі повинні становити 30 відсотків державних закупівель машин вже до 2016 року. Після того як регіональні влади впораються з цим завданням, частка буде знову підвищено.

За прогнозом компанії BMW, яка почне продавати свій електромобіль в країні в поточному році, китайський ринок машин з електродвигуном стане найбільшим у світі протягом п'яти років. Попит на ці засоби транспорту будуть зростати по мірі того, як буде зводитися інфраструктура, в тому числі і АЗС.