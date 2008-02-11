Україна збирає гроші, щоб розрахуватися з РосУкрЕнерго

Уряд України акумулює на своєму рахунку кошти для того, щоб допомогти Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" розрахуватися з монопольним постачальником газу з Росії на Україну, швейцарською компанією "РосУкрЕнерго", заявив перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак журналістам. "Це 4,3 мільярда гривень (більше $815 мільйонів), і кабінет міністрів готовий направити їх велику частину до "Нафтогазу України" найближчим часом", - сказав Шлапак.

За його словами, в основному це кошти, які, згідно закону про держбюджет на 2008 рік, повинні бути перераховані в "Нафтогаз України" для компенсації різниці в ціні газу, що імпортується, поставляється для підприємств "Теплокомуненерго". Крім того, для розрахунку з RosUkrEnergo передбачається також використовувати засоби, закумульовані зараз на рахунку "Нафтогазу". Шлапак підкреслив, що розрахунки з RosUkrEnergo буду проведені після досягнення угоди з компанією

щодо цінових параметрів і обсягів газу, підмета оплати.

GZT.ru