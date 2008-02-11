Україна збирає гроші, щоб розрахуватися з РосУкрЕнерго
17:52, 11 лютого 2008Політика
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Це 4,3 мільярда гривень...
|Олександр ШЛАПАК
За його словами, в основному це кошти, які, згідно закону про держбюджет на 2008 рік, повинні бути перераховані в "Нафтогаз України" для компенсації різниці в ціні газу, що імпортується, поставляється для підприємств "Теплокомуненерго". Крім того, для розрахунку з RosUkrEnergo передбачається також використовувати засоби, закумульовані зараз на рахунку "Нафтогазу". Шлапак підкреслив, що розрахунки з RosUkrEnergo буду проведені після досягнення угоди з компанією
щодо цінових параметрів і обсягів газу, підмета оплати.
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