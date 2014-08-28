150 міліціонерів Київської області відбули в зону АТО

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, до складу батальйону увійшли працівники слідчих підрозділів, патрульної служби та дільничні інспектори міліції Київщини.Читайте такожБлизько півсотні бійців новоствореного батальйону «Січ» вирушили в зону АТО

Очолив батальйон перший заступник начальника ГУМВС України в Київській області Юрій Квятківський.

«Міліціонери відправились в зону АТО для забезпечення охорони громадського порядку», - зазначається в повідомленні.