150 міліціонерів Київської області відбули в зону АТО

15:25, 28 серпня 2014
Політика
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150 працівників особового складу міліції Київської області відбули в зону проведення антитерористичної операції на схід України.

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Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, до складу батальйону увійшли працівники слідчих підрозділів, патрульної служби та дільничні інспектори міліції Київщини.Читайте такожБлизько півсотні бійців новоствореного батальйону «Січ» вирушили в зону АТО

Очолив батальйон перший заступник начальника ГУМВС України в Київській області Юрій Квятківський.

«Міліціонери відправились в зону АТО для забезпечення охорони громадського порядку», - зазначається в повідомленні.

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