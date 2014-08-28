Нацгвардія отримала чотири вертольоти з раніше переданих в оренду

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, поінформували УНІАН в МВС.

«В результаті переговорів з компанією «Українські вертольоти» ми не просто повернули наші вертольоти. Ми знайшли можливість їх відремонтувати, оснастити найсучаснішим обладнанням (в тому числі - для нічних польотів) і повністю підготувати для виконання завдань Національної гвардії», - сказав Аваков.Читайте такожПрокуратура взялася за компанію, яка не хоче повертати Міноборони 16 вертольотів

За його словами, командувач Національної гвардії генерал Степан Полторак продовжує переговорний процес з компанією «Українські вертольоти», щоб всі машини, раніше передані урядом Віктора Януковича в довгострокову оренду, повернули Національній гвардії та МВС.