Нацгвардія отримала чотири вертольоти з раніше переданих в оренду
Національній гвардії України вже передали чотири вертольоти з раніше переданих у довгострокову оренду, машини вже два тижні експлуатуються у зоні проведення АТО
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, поінформували УНІАН в МВС.
«В результаті переговорів з компанією «Українські вертольоти» ми не просто повернули наші вертольоти. Ми знайшли можливість їх відремонтувати, оснастити найсучаснішим обладнанням (в тому числі - для нічних польотів) і повністю підготувати для виконання завдань Національної гвардії», - сказав Аваков.Читайте такожПрокуратура взялася за компанію, яка не хоче повертати Міноборони 16 вертольотів
За його словами, командувач Національної гвардії генерал Степан Полторак продовжує переговорний процес з компанією «Українські вертольоти», щоб всі машини, раніше передані урядом Віктора Януковича в довгострокову оренду, повернули Національній гвардії та МВС.