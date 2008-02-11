Міліція розблокувала будинок Ужгородської міської ради

Співробітники Міністерства внутрішніх справ розблоковували будівлю Ужгородської міської ради.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар міськради Олег ПОДЕБРІЙ, "сьогодні міліція звільнила будівлю міськради, і співробітники мерії о 7:50 ранку увійшли до будівлі".

Він також повідомив, що в міськраді створено комісії, які мають провести інвентаризацію майна і документів у всіх кабінетах, однак, “наразі залишаються опечатаними прокуратурою кабінети протокольного відділу, управління земельних ресурсів і архіву".

Прокуратура Закарпатської області пояснила блокування будівлі міськради необхідністю вилучення документів у кримінальній справі, яка стосується земельного питання і була порушена 2007 року.

Сьогодні ж ужгородська міська влада звернулася із заявою до Генпрокуратури “у зв’язку із незаконним захопленням приміщень та будівлі Ужгородської міської ради (м. Ужгород, пл. Поштова, 3), а також проведенням обшуку/виїмки, вчиненого співробітниками прокуратури міста Ужгорода та обласної прокуратури Закарпатської області разом із співробітниками МВС України, що мало місце з 06 по 11 лютого 2008 р.”.

У заяві мер Ужгорода Сергій РАТУШНЯК і депутати Ужгородської міської ради вимагають “дати правову оцінку діям співробітників прокуратури міста Ужгорода, обласної прокуратури Закарпатської області та співробітниками МВС України”, а також “притягнути до відповідальності винних у захопленні будівлі, що забезпечує діяльність Ужгородської міської ради”.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого працівники спецпідрозділів МВС та МНС оточили будівлю Ужгородської мерії та перекрили центральну площу - Поштову, оскільки їм було повідомлено про замінування будівлі міської ради.

Того ж дня працівники міліції, МНС та СБУ залишили Поштову площу, але так і не розблокували саме приміщення міськради і не надали офіційну інформацію стосовно того, чи було знайдено вибухівку.

8 лютого збори депутатів Ужгородської міськради прийняли звернення до Ради Європи, ОБСЄ, Генеральної прокуратури України, МВС України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та інших владних структур, в якому назвали події навколо приміщення міськради 6-7 лютого “збройним захопленням міської ратуші правоохоронними органами”.

Працівники міськради з 6 до 8 лютого перебували у відпустці у зв’язку із оголошеним карантином і проведенням дезинфекції та дератизації у приміщенні міської ради.