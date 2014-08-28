Засідання Ради Безпеки ООН. Трансляцію завершено.

Про скликання екстреного засідання Ради Безпеки повідомив постійний представник Великобританії при ООН Марк Лайалл Грант. "Зустріч запланована на 14.00 (21.00 за київським часом). "Ми розраховуємо почути від Росії пояснення з приводу того, чому її військовослужбовці перебувають на території України", - сказав Марк Лайалл Грант, передає ІТАР-ТАСС.

Дипломат зазначив, що у нього немає сумнівів в тому, що повідомлення про перетин кордону відповідають дійсності. "Абсолютно ясно, що російські війська знаходяться там", - сказав Марк Лайалл Грант.