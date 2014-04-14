Турчинов затвердив проведення антитерористичної операції на сході України

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".

Відповідний указ розміщено на президентському сайті.

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Сам текст рішення не оприлюднено і міститься під грифом таємно.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Парубія.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня після завершення РНБО Турчинов у телезверненні до українського народу повідомив, що Рада нацбезпеки та оборони України вирішила розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.

«Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України», - сказав, зокрема, Турчинов.

В.о президента України наголосив: «Напередодні координовані Російською Федерацією терористичні загони захопили управління внутрішніх справ та інші адміністративні будівлі у декількох містах Донецької області. Особливо небезпечно це відбувалось у місті Слов'янськ, де працювали одягнені в російський камуфляж та озброєні російськими автоматами професійно підготовлені злочинці».

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За словами Турчинова, вранці 13 квітня у Слов'янську колону представників силових структур, які мали завдання захистити громадян у святковий недільний день, обстріляли з автоматичної зброї, «злочинці відкрили шквальний вогонь, прикриваючись живим щитом з місцевих мешканців, обдурених російською пропагандою».

«Під час цієї операції загинув капітан спецпідрозділу СБУ «Альфа» Геннадій Біліченко, було тяжко поранено командира «Альфи» полковника Кузнєцова та полковника СБУ Куксу. Також поранення отримав співробітник МВС Селіхов», - повідомив Турчинов.

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Він наголосив: «Кров пролилась на війні, яку проти України веде Російська Федерація. Агресор не зупинився і продовжує організовувати заворушення на сході країни. Це не війна між українцями. Це штучно створена ситуація протистояння, яка має на меті послаблення та знищення самої України. Але, врешті, це послаблює наших ворогів. Росію сьогодні засуджує весь цивілізований світ».

«Ми робили все, аби уникнути людських жертв. Але ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення, дестабілізації та терористичним діям зі зброєю в руках», - підкреслив Турчинов.