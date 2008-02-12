Опозиція й коаліція посварилися через одну літеру

Лідери фракцій продовжать консультації щодо розблокування роботи Верховної Ради у вівторок зранку.

Про це заявив член Партії регіонів Олександр Єфремов, повідомила кореспондент 5 каналу.

За словами депутата, у понеділлок консультації тривали близько двох годин, на них обговорювалися різні варіанти проекту постанови Верховної Ради відносно можливого вступу України до НАТО.

Так, лідери фракцій "практично домовились", що візьмуть за основу проект постанови, запропонований головою Верховної Ради Арсенієм Яценюком, однак усе закінчилося тим, що коаліція та опозиція посперечалися через одну літеру "ю".

Зокрема, суперечка виникла відносно звучання наступного речення: "Рішення щодо вступу України до НАТО здійснюються (або здійснюється) за результатами всеукраїнського референдуму".

Консультації лідерів фракції з головою Верховної Ради продовжаться сьогодні.

Українська правда