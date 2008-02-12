Мороз попросив аудієнції у американського посла

На сьогодні, 12 лютого, запланована зустріч лідера СПУ Олександра МОРОЗА з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

Зустріч відбудеться о 15.00 у приміщенні Посольства США в Україні (м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 10), повідомляє прес-служба СПУ.

За даними прес-служби, у ході зустрічі будуть “обговорюватися факти сваволі та волюнтаризму в Україні, які не мають жодного відношення до проголошуваних демократичних гасел сучасними керівниками Української держави, зокрема, обставини судового процесу над екс-міністром транспорту і зв’язку України Миколою РУДЬКОВСЬКИМ”.

Після закінчення зустрічі заплановано підхід О.МОРОЗА і В.ТЕЙЛОРА до преси.