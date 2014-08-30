Франція виступає за нові санкції проти Росії

Про це перед екстреним самітом лідерів країн-членів ЄС у Брюсселі заявив президент Франції, повідомляє 5 канал.

За словами Олланда, таким чином європейські лідери мають відреагувати на загострення ситуації в Україні. На засіданні Європейської ради, нагадаємо, виступатиме Петро Порошенко. Він очікує на солідарну та відповідальну позицію ЄС у відповідь на російське вторгнення на Донбас.Читайте такожЄС готовий ввести нові санкції щодо Росії - Порошенко

"Гадаю, те, що відбувається Україні – надзвичайно складно. І Європейська рада мусить реагувати, запроваджуючи нові санкції. Ми маємо діяти. Будемо звертатися до Європейської комісії готувати нові санкції" – запевнив Франсуа Олланд.