Яценюка взяли у кільце

У президії Верховної Ради зібралися представники всіх фракцій, крім фракції Блоку Литвина

Як передає кореспондент УНІАН, за столом президії зібрались голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, лідери фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, БЮТ - Іван КИРИЛЕНКО, КПУ – Петро СИМОНЕНКО та заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Президія і трибуна парламенту заблокована народними депутатами із фракції Партії регіонів.

Оскільки розмова проходить без мікрофонів, то зміст її журналістам не відомий.

Перед цим А.ЯЦЕНЮК намагався покинути своє робоче місце в президії і вийти, але блокувальники перекривали йому шлях кріслами, і в результаті представники фракцій підійшли до нього у президію.