Президент закликає Регіони до цивілізованої поведінки

За результатами круглого столу з керівниками п’яти парламентських фракцій та у ситуації, за якої заблоковано роботу Верховної Ради України, Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертається до усіх парламентських сил з вимогою продовжити політичний діалог, який «покладе край періоду безпрецедентної невизначеності і бездіяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні».

Про це йдеться у його заяві про ситуацію, яка склалася у Верховній Раді України, повідомили УНІАН в офіційному Інтернет-представництві глави держави.

Президент наголошує, що «довготривалий параліч Верховної Ради викликає нерозуміння і розчарування в суспільстві”. За його словами, політична незрілість стали причинами блокування парламенту, і як наслідок – зловмисне гальмування життєво важливих державних процесів і реформ та розширення загроз демократії. В.ЮЩЕНКО вважає неприйнятною таку ситуацію.

“Новообраний парламент повинен приступити до роботи”, - наголосив Президент.

Він також запевнив, що “вибір народу має бути і буде дотриманий. Коаліція сформує виконавчу владу, а опозиція отримає належні можливості для контролю за нею”.

На думку В.ЮЩЕНКА, обидві сторони приречені на демократичний діалог, а мова ультиматумів – незалежно від походження – деструктивна.

Тому “переговорний процес ні в якому разі не можна призупиняти”, - наголошує Президент.

По-друге, вважає В.ЮЩЕНКО, для розв’язання парламентської кризи слід розмежувати питання організації діяльності парламенту і формування виконавчої влади. При формуванні органів Верховної Ради необхідно повною мірою дотриматися принципів європейського парламентаризму і адекватного представництва та забезпечення прав опозиції. Цей принцип слід поширити і на формування органів місцевого самоврядування. Натомість, створюючи уряд, необхідно чітко і відповідально виходити із засад і цілей коаліції.

Також глава держави повідомив, що після надходження в установленому Конституцією і Регламентом Верховної Ради порядку пропозицій коаліції він має намір невідкладно внести подання про призначення Верховною Радою прем’єр-міністра України.

В.ЮЩЕНКО очікує, що у ситуації, яка вимагає якнайшвидшого врегулювання, серед лідерів парламентських фракцій переможуть мудрість і далекоглядність.

Звертаючись до учасників коаліції, він наголосив, що їхня сила у єдності і відданості демократичним цінностям та спільним ідеалам. “Усвідомте і пам`ятайте – політичний егоїзм і нездатність до компромісу вже не раз призводили до катастрофічних поразок українства, коли втрачали всі. І переможені, і тимчасові переможці”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Звертаючись до Партії регіонів, глава держави зазначив, що глибоко шанує вибір понад 8 мільйонів українців, а відтак очікує від цієї політичної сили “цивілізованої поведінки як сучасної європейської політичної сили”. В.ЮЩЕНКО закликав Партію регіонів діяти не всупереч, а задля України, запевнивши: “Ваші законні права як опозиції будуть додержані і втілені у життя”.