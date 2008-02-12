Ющенко полетів до Москви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із дводенним робочим візитом до Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, сьогодні В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ у форматі віч-на-віч.

Після зустрічі відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, за результатами якої планується підписання В.ЮЩЕНКОМ та В.ПУТІНИМ двосторонніх документів: «Плану дій Україна – Росія до 2009 року (першочергові заходи у двосторонніх відносинах)» та «Протоколу Другого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії».

Також сьогодні глава Української держави проведе зустріч із головними редакторами провідних російських ЗМІ в державному інформаційному агентстві «ИТАР-ТАСС».

13 лютого у Москві Президент України зустрінеться з представниками української громади, ознайомиться з діяльністю Культурного центру України у Москві та покладе квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.

У складі офіційної делегації: секретар Ради національної безпеки і оборони України, секретар Української частини Комісії Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ України, голова Української частини Підкомітету з міжнародного співробітництва Володимир ОГРИЗКО, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, міністр освіти і науки України, голова Української частини Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва Іван ВАКАРЧУК, міністр оборони України, голова Української частини Підкомітету з питань безпеки Юрій ЄХАНУРОВ, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.