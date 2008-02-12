Фракції НУ-НС і БЮТ пішли радитися

Парламентські фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ проводять свої засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі сесійну залу продовжують залишати народні депутати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК через дії представників опозиції не зміг відкрити пленарне засіданні. Всі слова А.ЯЦЕНЮКА були заглушені сиренами. Тим більше, у голови ВР не працював мікрофон.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що не може в ситуації, яка склалася в сесійній залі, вести засідання.