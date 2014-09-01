Батальйон «Донбас» доукомплектують і озброять технікою - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Крім того, батальйону "Донбас" буде передано бронетанкову техніку, артилерію та міномети. «Також важке озброєння нарешті отримане від Міністерства оборони буде передано до всіх добровольчих спецбатальйонів міліції, для того, щоб вони могли гідно протистояти російським агресорам. Вони будуть озброєні великокаліберними кулеметами, автоматичними й ручними гранатометами, малокаліберними автоматичними гарматами та іншим важким озброєнням, необхідним для відбиття атак противника у взаємодії зі Збройними силами України», - написав Геращенко.

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Він також зазначив, що бійці й командири батальйону Національної гвардії "Донбас" та інших добровольчих батальйонів міліції, що брали участь в операції зі взяття Іловайська й потрапили під удар сил російського агресора, що значно перевершують їх, будуть представлені до нагород за мужність і стійкість.