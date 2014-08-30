Семенченко: При виведенні силовиків з оточення виникли проблеми

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Прибули в точку. Ситуація наступна: три котла оточення. Новокатеринівка, Старобешеве і Червонопильске. В останньому селі - Донбас і залишки тих частин, які не здалися. Підбадьорюємо хлопців по телефону. Списки вдалося почати складати тільки зараз, всю ніч не було зв'язку. Де командувач угрупуванням і всі комбати поки невідомо", - повідомив комбат.Читайте такожУкраїнських військових виводять з оточення під Іловайськом: вже сформовані колони

За словами Семенченка, військова частина, оточивши силовиків під Червонопільстком, нічого не знає про домовленості і дала ще дві години на здачу.

"Сподіваюся, що це просто повільні військова бюрократична машина. Проінформував Президента, командувача Нацгвардією. Змушені вступити в контакт з розвідротою ВДВ РФ з метою відтягнути термін ультиматуму щоб могла встигнути пройти команда", - написав комбат "Донбасу".

Він також оприлюднив нові номери телефонів для зв'язку родичів солдатів батальйону "Донбас": (050) 641 21 35, (050) 766 07 21, (099) 484 46 79, (099) 103 08 54, (098) 066 56 33, (068) 722 18 71, (093) 600 56 14, (093) 600 56 29.