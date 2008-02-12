Янукович їде до Яценюка на переговори
10:33, 12 лютого 2008Політика
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Герман нагадує про умову
|Ганна ГЕРМАН
Як повідомила в інтерв’ю журналістам член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, з цією метою В.ЯНУКОВИЧ вже виїхав до Верховної Ради.
За словами Г.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ сподівається, що в ході цих переговорів буде знайдено компромісне рішення в питанні НАТО.
В той же час народний депутат не змогла спрогнозувати, чи буде сьогодні відкрито пленарного засідання. «Це залежатиме від того, чи буде знайдений компроміс», - сказала вона.
Народний депутат нагадала, що фракція ПР готова розблокувати роботу парламенту за умов відкликання А.ЯЦЕНЮКОМ підпису з-під листа щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, або ухвалення компромісної постанови з цього приводу.
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