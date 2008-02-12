Янукович їде до Яценюка на переговори

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ проведе консультації з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ щодо розблокування роботи парламенту.

Як повідомила в інтерв’ю журналістам член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, з цією метою В.ЯНУКОВИЧ вже виїхав до Верховної Ради.

За словами Г.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ сподівається, що в ході цих переговорів буде знайдено компромісне рішення в питанні НАТО.

В той же час народний депутат не змогла спрогнозувати, чи буде сьогодні відкрито пленарного засідання. «Це залежатиме від того, чи буде знайдений компроміс», - сказала вона.

Народний депутат нагадала, що фракція ПР готова розблокувати роботу парламенту за умов відкликання А.ЯЦЕНЮКОМ підпису з-під листа щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, або ухвалення компромісної постанови з цього приводу.