Клюєв підговорив регіоналів блокувати Яценюка, а сам втік

Депутати від фракції Партії регіонів заблокували голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА в холі, який знаходиться перед кабінетом спікера.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент голову ВР блокують приблизно 20 народних депутатів.

А.ЯЦЕНЮК повідомив журналістам, що ініціатором такого блокування є колишній віце-прем’єр, народний депутат, член фракції ПР Андрій КЛЮЄВ. «Але почувши, що сюди ідуть журналісти, він втік», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також висловив сумнів, що сьогодні відбудеться пленарне засідання ВР.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки ймовірно, що цього тижня будуть пленарні засідання, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Обов’язково будуть, якщо фракція Партії регіонів розблокує роботу».