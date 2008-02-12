Клюєв підговорив регіоналів блокувати Яценюка, а сам втік
10:43, 12 лютого 2008Політика
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20 нардепів на одного спікера
|Андрій КЛЮЄВ
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент голову ВР блокують приблизно 20 народних депутатів.
А.ЯЦЕНЮК повідомив журналістам, що ініціатором такого блокування є колишній віце-прем’єр, народний депутат, член фракції ПР Андрій КЛЮЄВ. «Але почувши, що сюди ідуть журналісти, він втік», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Він також висловив сумнів, що сьогодні відбудеться пленарне засідання ВР.
Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки ймовірно, що цього тижня будуть пленарні засідання, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Обов’язково будуть, якщо фракція Партії регіонів розблокує роботу».
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