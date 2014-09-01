Бойовики продовжують обстріл Луганська, особливо постраждала східна частина міста

У Луганську критична ситуація / informator.lg.ua

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, в цілому в обласному центрі зберігається критична ситуація, місто тривалий час відключене від електроенергії, немає світла, води і зв'язку.

За інформацією містян, снаряд влучив у котельну в кварталі Дзержинського, в спортзалі школи №57 вибуховою хвилею вибито шибки. Також повідомляють, що обстрілу піддалася територія ринку «Околиця» і молокозаводу.

Читайте такожВійська РФ наносили точкові ракетні удари по аеропорту у Луганську - ШкірякФахівці роблять все можливе для того, щоб відновити подачу електроенергії в місті. Гострою залишається ситуація з відсутністю в Луганську води. При цьому в окремих будинках і районах Луганська вона з'явилася і йде самопливом.