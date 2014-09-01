Бойовики без бою увійшли в Новотроїцьке - журналістка

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на журналістку Лесю Ганжу.

"Щойно у селище Новотроїцьке без бою увійшли бойовики", - сказала вона.

"Ми сьогодні просувалися від Маріуполя через Волноваху у селище Бугас. У Волновасі були українські прапори, у Бугасі були українські прапори. Ми приїхали в селище Новотроїцьке. Там спілкувалися з людьми. Під’їхала машина з бойовиками. Ми спитали, чи можна їхати далі, нам сказали, що дорога вільна", - додала Ганджа.

Читайте такожБойовики обстріляли два села на Луганщині"З нами спілкувався боєць з позивним Вологда. Він є громадянином РФ, який третій місяць тут воює, починаючи зі Слов'янська. На запитання, які в них будуть дії далі, вони сказали, що далі на Маріуполь, і далі на Київ. Місцеві люди спротиву не чинили, і взагалі не виявили жодної реакції", - розказала журналістка.