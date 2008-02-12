Яценюк вламує опозицію

Лідери фракцій продовжують консультації з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ щодо розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

«У ЯЦЕНЮКА зараз всі лідери», - сказав Н.ШУФРИЧ. Він висловив сподівання, що під час відповідних консультацій буде знайдений компроміс для того, аби ВР працювала в нормальному режимі.

В сесійній залі Верховної Ради залишається понад 50 народних депутатів із фракцій Партії регіонів та Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, у повному складі у сесійній залі відсутні фракції коаліції та Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, представники фракції Партії регіонів сьогодні вчергове блокували президію і трибуну парламенту, а також порозвішували у сесійній залі повітряні кульки із написом «НАТО - ні!»

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК намагався відкрити пленарне засідання парламенту, однак йому це не вдалося. Слова А.ЯЦЕНЮКА заглушили мегафони, які включили депутати від фракції Партії регіонів.

Після цього він пішов з сесійної зали, а потім – народні депутати від коаліції.