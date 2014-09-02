Нацгвардія зупинила наступ бойовиків на Комсомольське

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України, "розпочався наступ, в ході якого два авто з бойовиками здійснили напад на позиції гвардійців. Гранатометник першої оперативної бригада НГУ гвардієць К. проявив неабияку мужність, швидко зорієнтувавшись у ситуації, двома влучними пострілами підбив автомобілі з бойовиками, чим запобіг прориву ворога на територію, яка наразі контролюється українськими військовими".

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За героїзм та умілі дії в складній бойовій обстановці військовослужбовця представлено до нагороди.