Нацгвардія зупинила наступ бойовиків на Комсомольське
11:30, 02 вересня 2014Політика
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Сьогодні вночі в районі населеного пункту Комсомольське бойовики відкрили вогонь по позиціях українських силовиків, проте наступ було зупинено.
Гранатометник проявив неабияку мужність / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України, "розпочався наступ, в ході якого два авто з бойовиками здійснили напад на позиції гвардійців. Гранатометник першої оперативної бригада НГУ гвардієць К. проявив неабияку мужність, швидко зорієнтувавшись у ситуації, двома влучними пострілами підбив автомобілі з бойовиками, чим запобіг прориву ворога на територію, яка наразі контролюється українськими військовими".
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