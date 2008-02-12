Ющенко хоче, щоб ГПУ прискорила екстрадицію Волконського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням прискорити екстрадицію організатора будівельної афери «Еліта-Центр» Олександра ВОЛКОНСЬКОНГО (ШАХОВА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

«Президент звернувся до Генпрокуратури і до Міністерства закордонних справ вжити всіх заходів з тим, щоб процедура екстрадиції пройшла в якомога коротші строки, і з тим, щоб можна було пред’явити звинувачення і більш глибоко розібратись з цією справою», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона також зауважила, що на сьогоднішній день в двох районних судах знаходиться на стадії досудового слідства дві кримінальні справи щодо будівельної афери, які розслідувало Головне управління МВС.

Вона додала, що В.ЮЩЕНКО звернувся до голови Верховного суду України Василя ОНОПЕНКА з проханням, щоб ці резонансні справи розглядались в порядку і строки, які передбачені Кримінально-Процесуальним кодексом України.

М.СТАВНІЙЧУК, зауважила, що одна справа розглядається вже один рік і два місяці, а інша - практично рік.

Як повідомляв УНІАН, швейцарські правоохоронні органи затримали О.ВОЛКОНСЬКОГО (справжнє ім`я - Олександр ШАХОВ, 1971 р.н, уродженець м. Кемерово, Росія) наприкінці жовтня 2007 року під час проходження ним паспортного контролю в аеропорту м. Женеви з підробленим ізраїльським паспортом.

Генпрокуратурою України були підготовлені необхідні екстрадиційні документи на О.ВОЛКОНСЬКОГО і 25 жовтні 2007 року направлені до Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації.

30 жовтня 2007 року вказані документи одержані і розпочатий процес екстрадиції О.ШАХОВА в Україну.

1 лютого 2008 року начальник міжнародно-правового управління Генпрокуратури Віталій КАСЬКО заявив, що органи прокуратури зробили все від них залежне для того, щоб швейцарська сторона екстрадувала О.ВОЛКОНСЬКОГО).

За словами В.КАСЬКА, зараз швейцарська сторона здійснює необхідні екстрадиційні процедури.

Він також зауважив, що, виходячи з практики, передача О.ВОЛКОНСЬКОГО Україні може тривати від півроку до року, оскільки Швейцарія має перевірити відсутність чи наявність перешкод для видачі особи.