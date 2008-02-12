Соціалісти пікетують Лук’янівський СІЗО

Соціалісти починають акцію протесту «Зупинити правове беззаконня!» у зв`язку із затриманням і взяттям під варту екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Соціалістичної партії України.

За даними прес-служби, сьогодні, 12 лютого, під стінами СІЗО №13 пройде перший етап акції: понад 200 членів Соцпартії пікетуватимуть Лук’янівський СІЗО з вимогою припинити політичні репресії проти соціалістів.

13 лютого 2008 року до акції під стінами СІЗО мають намір приєднатися більш як 1000 соціалістів з усіх регіонів України.

Головна вимога СПУ: скасування судового рішення стосовно соціаліста М.РУДЬКОВСЬКОГО, дотримання в Україні прав і свобод людини.

Представники СПУ впевнені, що арешт М.РУДЬКОВСЬКОГО – «це приклад політичної розправи над Соцпартією, а сам Микола РУДЬКОВСЬКИЙ відкрито заявив, що справа проти нього «замовлена» Секретаріатом Президента».

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого суддя Печерського районного суду Києва ухвалив рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. Таким чином, суддя задовольнив подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити М.РУДЬКОВСЬКОМУ запобіжний захід із підписки про невиїзд на арешт. Стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО порушено кримінальну справу за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України).