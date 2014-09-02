Україна вважає вкрай важливою допомогу ЄС у розбудові ЗСУ та сектора безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом, який перебуває у Києві з одноденним візитом.

“Для нас критично важливо, щоб країни Європейського Союзу, і не тільки Європейського Союзу, допомагали нам у розбудові здатності наших Збройних сил і взагалі сектора безпеки захищати Україну”, - сказав Клімкін, відповідаючи на запитання про можливе розширення військово-технічної співпраці з країнами ЄС, про що говорив впрезидент України Петро Порошенко у Брюсселі.

Читайте такожРосія виступає проти консультацій учасників Будапештського меморандуму - КлімкінЗа словами Клімкіна, військово-технічне співробітництво з країнами ЄС здійснюється в основному на двосторонній основі, і це “компетенція не стільки Європейського Союзу, скільки перебуває в рамках двосторонніх форматів”.

Читайте такожЄвросоюз може ввести заборону на покупку держборгу РосіїЯк сказав Клімкін, Україна проводить інтенсивні консультації із своїми партнерами з цього питання, які будуть імплементовані у двосторонньому форматі.