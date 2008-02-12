Костенко думає, що Росія скаже «фас»

Лідер Української народної партії, народний депутат від “Нашої України - Народної самооборони” Юрій КОСТЕНКО впевнений, що на саміті НАТО в Бухаресті Україна повинна офіційно приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

Ю.КОСТЕНКО висловив переконання, що «реалізація ПДЧ має бути відображена у Програмі дій уряду та Плані її виконання на 2008 рік».

Ю.КОСТЕНКО зазначив, що «не бачить перешкод для дотримання такого курсу Україною, оскільки і Президент, і демократична коаліція у своїх програмах декларували приєднання до НАТО». Тепер, на переконання Ю.КОСТЕНКА, «важливо, щоб інші дві гілки влади – парламент в особі демократичної коаліції та сформований нею уряду – також діяли послідовно, а не а принципом: «Крок вперед – два назад».

«Щоб ми не загрузли у чергових деклараціях, Верховна Рада має затвердити Державну програму Євроатлантичної інтеграції України, якої обов’язково мусить дотримуватися виконавча влада. У цій Програмі мають бути чітко прописані терміни інтеграції – від приєднання до ПДЧ до повноцінного входження до Північноатлантичного Альянсу», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Він вважає, що «нескладно прогнозувати тиск з боку Москви, яким білокам’яна й надалі буде супроводжувати наміри України вступити до НАТО». «Росія вже продемонструвала, які ресурси вона буде задіювати - від погроз застосувати до України військову силу, які ми вже почули, до команди «фас» проросійським політичним силам в Україні блокувати роботу Верховної Ради», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.