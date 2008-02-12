Ющенко і Путін почали переговори в Кремлі

У Москві розпочалась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбувається у форматі віч-на-віч.

В.ЮЩЕНКО на початку зустрічі наголосив, що сьогодні необхідно обговорити широкий спектр питань, зокрема, ті, які є дуже чутливими для двох сторін.

Він зауважив, що лише План дій Україна-Росія до 2009 року, який планується підписати сьогодні, передбачає 26 питань у різних сферах двостороннього співробітництва.

«Ми готові до цього діалогу», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що Україна виходитиме з того, що Росія була і залишається стратегічним партнером України.

У свою чергу В.ПУТІН наголосив, що існує багато тем для обговорення. Він виокремив питання про товарооборот між двома країнами, кооперацію у сферах авіації та космосу. Також Президент РФ зауважив, що необхідно виводити на політичний рівень рішення щодо прикордонного співробітництва.

Крім того, В.ПУТІН привітав В.ЮЩЕНКА, зауваживши, що, незважаючи на внутрішньополітичну ситуацію в Україні, візит українського лідера до Росії все ж відбувся.

Після зустрічі відбудеться засідання Українсько-російської міждержавної комісії, за результатами якої планується підписання В.ЮЩЕНКОМ і В.ПУТІНИМ двосторонніх документів: Плану дій Україна –Росія до 2009 року (першочергові заходи у двосторонніх відносинах) та Протоколу Другого засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Також сьогодні глава Української держави проведе зустріч із головними редакторами провідних російських ЗМІ у державному інформаційному агентстві «ИТАР-ТАСС».

13 лютого Президент України зустрінеться з представниками української громади, ознайомиться з діяльністю Культурного центру України у Москві та покладе квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.

У складі офіційної делегації: секретар Ради національної безпеки і оборони України, секретар Української частини Комісії Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ України, голова Української частини Підкомітету з міжнародного співробітництва Володимир ОГРИЗКО, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, міністр освіти і науки України, голова Української частини Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва Іван ВАКАРЧУК, міністр оборони України, голова Української частини Підкомітету з питань безпеки Юрій ЄХАНУРОВ, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.