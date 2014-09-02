Щодо екс-генпрокурора Пшонки відкрито ще 2 кримінальні справи

Про це повідомив речник ГПУ Юрій Бойченко. За його словами, 18 серпня розпочато досудове слідство за фактом зловживань колишнім генпрокурором Віктором Пшонкою, який спільно зі своїм сином організував через регіональні органи прокуратури й інші державні органи, схему для заволодіння землями, які належать миколаївській «Агрофірмі Корнацьких» загальною вартістю $254 млн. Він зазначив, що по цій справі кримінальне провадження відкрито за ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем").

Читайте такожПшонка викрав службовий автомобіль, тікаючи з України - ГПУ

Також Генпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом викрадення Віктором Пшонкою та його сином 50 млн грн, які належали ПАТ "Банк Перший" і були виділені йому від Національного банку як стабілізаційний кредит. За словами Юрія Бойченка, це кримінальне провадження відкрито за ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення або розтрата чужого майна у особливо великих розмірах").

Як уточнив речник ГПУ, ці кримінальні провадження нові й розслідуватимуться разом з іншими вже відкритими кримінальними провадженнями щодо колишнього генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого головне слідче управління ГПУ відкрило кримінальне провадження за фактами організації умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності в Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року. Серед підозрюваних у даній справі - колишній президент Віктор Янукович та екс-генпрокурор Віктор Пшонка. За цією справою екс-генпрокурор оголошений у розшук.