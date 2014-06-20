Пшонка та Якименко ще в лютому знали про анексію Криму - нардеп

Про це заявив депутат Геннадій Москаль на своїй сторінці Facebook.

"Ще 19 лютого 2014 року в терміновому порядку з Генпрокуратури в Службу безпеки України в АР Крим були передані найрезонансніші кримінальні провадження", - повідомив він.

"Враховуючи те, що колишній керівник Севастопольського міського управління СБУ Петро Зима, призначений самопроголошеним прем’єром Аксьоновим начальником СБУ в Криму, разом із усім штатом управління перейшов на бік Росії, ці провадження залишилися в новоствореному управлінні ФСБ в Криму", - зазначив він.

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Москаль додав, що "частина з них, за наявною в нього інформацією, передана до слідчого комітету РФ з метою шантажу й тиску на окремих політиків в Україні".

Так, за його словами, мова йде про провадження: за фактом умисного вбивства Євгена Щербаня з корисливих мотивів, у якому знаходились матеріали кримінального провадження за фактами:

готування до умисних вбивств Бакая І.М. та Волкова О.М. з корисливих мотивів на замовлення, організованою групою та особою, яка раніше вчинила умисне вбивство;

— умисного вбивства народного депутата України Гетьмана В.П. з корисливих мотивів на замовлення, організованою групою та особою, яка раніше вчинила умисне вбивство;

— за фактом умисного вбивства президента фірми "Ітера енергія" Шведченка О.Д. способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Також було передано справу щодо грошей за "кіотський протокол" - за фактом перевищення та зловживання службовим становищем і порушення бюджетного законодавства при використанні коштів, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів, що спричинило державі збитки на суму 2,1 млн. грн.

Крім того, було передано справу про "швидкі допомоги" - за фактом зловживання владою та службовим становищем під час закупівлі медичної техніки, що спричинило державі збитки на суму 67 903 087, 91 грн.