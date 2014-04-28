Клюєва, Пшонку і Арбузова оголосили у міжнародний розшук - Аваков
02:04, 28 квітня 2014Політика
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Колишній глава адміністрації президента Андрій Клюєв, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов і колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка оголошені в міжнародний розшук
Клюєва, Пшонку і Арбузова оголосили в міжнародний розшук / REUTERS
Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Клюєв - у міжнародному розшуку. Також як і Пшонка, також як і пан Арбузов, також як і Янукович, і всі інші. Це група осіб, порядку, якщо не помиляюся, 19 осіб у першій лінії, які підозрюються у фінансових злочинах і...масових вбивствах", - заявив він.
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За словами міністра, зазначені особи перебувають за межами України і слідству відомо їх місцезнаходження.
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