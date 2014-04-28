Клюєва, Пшонку і Арбузова оголосили у міжнародний розшук - Аваков

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Клюєв - у міжнародному розшуку. Також як і Пшонка, також як і пан Арбузов, також як і Янукович, і всі інші. Це група осіб, порядку, якщо не помиляюся, 19 осіб у першій лінії, які підозрюються у фінансових злочинах і...масових вбивствах", - заявив він.

Читайте такожГенпрокуратура оголосила Курченко в міжнародний розшук

За словами міністра, зазначені особи перебувають за межами України і слідству відомо їх місцезнаходження.