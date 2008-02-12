Шуфрич розповів, що у Рудьковського був параліч

Народеп-регіонал Нестор Шуфрич заявив парламентським журналістам, що ПР клопоче про надання належної медичної допомоги екс-міністрові транспорту і зв`язку Миколі Рудьковському, щодо якого Печерський суд вчора застосував запобіжний захід – арешт.

«Тому що ми переживаємо за стан його здоров`я. Ні для кого не секрет, що вісім років тому у нього був параліч ніг, і ми не виключаємо повторення цієї ситуації», - пояснив позицію своїх колег Шуфрич, повідомляє сайт ПР.

Нардеп відзначив, що представники Партії регіонів на сьогоднішній день не мають достовірної інформації про стан здоров`я Миколи Рудьковського. Він також сказав, що найближчим часом спілкуватиметься з адвокатом екс-міністра транспорту і зв`язку.