Бютівець Ляшко може очолити Держлісгосп

Працівники Державного комітету лісового господарства України вимагають від прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО призначити керівником комітету професіонала.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники Держлісгоспу.

У листі, адресованому прем`єру, міститься прохання призначити на посаду керівника Держлісгоспу людину з профільною освітою котра зараз працює в галузі.

Як вказувалося на прес-конференції, звернення пояснюється появою інформації про можливе призначення на цю посаду народного депутата від БЮТ Олега ЛЯШКА. Таке призначення, на думку працівників галузі, «приведе до занепаду виробництва».

На прес-конференції представники Держлісгоспу зазначили, що в структурі комітету досить досвідчених фахівців, знайомих з виробничими процесами, новітніми технологіями та останніми досягненнями лісоводів країн Європейського Союзу, здатними очолити лісове господарство.

Представники Держлісгоспу зазначили, що їхні дії продиктовані виключно турботою про галузь і ніяк не пов`язані з політикою.

За даними Держлісгоспу, у 2007 році загальна площа лісів України зросла на 63,7 тисяч га, що становить 111% до обсягів 2006 року; було збудовано 91 лісову дорогу загальною довжиною 200 км.; до зведеного бюджету країни перераховано на 40% більше, ніж минулого року, податків, зборів і платежів.

Крім того, на прес-конференції було вказано, що, завдяки механізму відкритих торгів, сформований прозорий ринок деревини, що дозволило державним лісгоспам істотно поліпшити фінансові показники.