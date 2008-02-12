Регіонали переплутали систему «Рада» з ігровими автоматами?

«Партія регіонів розуміє, що треба йти до українізації, тому сьогодні всі заклики проти НАТО в сесійній залі були написані українською, також було розвішано велику кількість державних прапорів», - повідомив народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Олег Новіков.

"Але регіонали заблокували сьогодні не тільки трибуну, але й отвори для карток для голосування – туди було встромлено монети. Зранку спеціалісти, які обслуговують систему «Рада», займалися тим, що виймали ці монети», - розповів Новіков «Самообороні».

Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк відкрив засідання і оголосив, що цей тиждень депутати працюватимуть в комітетах над законопроектами, зазначив Олег Новіков.