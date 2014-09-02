ЗМІ: НАТО вважає, що Україна вже програла війну за Донбас

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel Online з посиланням на неназваного високопосадового генерала Альянсу, пише "Українська правда".

"У військовому плані конфлікт для Києва вже програно", – сказав він за підсумками кризового засідання генералів НАТО, яке відбулося в кінці минулого тижня.

Читайте такожРасмуссен: Україна отримає підтримку на саміті НАТОНа його думку, для президента Петра Порошенка залишається лише вести переговори для того, щоб вивести людей із зони бойових дій живими.

Під час засідання органцізації було озвучено розвідувальні дані, згідно з якими на кордоні з Україною стоять не менше 20 батальйонів з 500 військовими і важкою технікою у кожному.

Також на засіданні було висловлено думку, що Росія має намір пробивати сухопутний коридор до Криму.

Читайте такожЗаступник генсека НАТО: РФ повинна припинити залякувати всіх своїх сусідівКрім того, альянс переконаний, що Україна остаточно втратила контроль над східним кордоном.