У сесійній залі ВР не залишилося жодного депутата

13:21, 12 лютого 2008
Політика
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Техпрацівники збирають кульки

У сесійній залі Верховної Ради не залишилося жодного народного депутата, а технічні працівники парламенту виносять із зали повітряні кульки.

Як передає кореспондент УНІАН, техпрацівники винесли із сесійної зали близько 20 повітряних кульок з написом «НАТО – ні».

На даний час продовжуються консультації лідерів фракцій за участю голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо розблокування роботи парламенту.

Як повідомляв УНІАН, представники фракції Партії регіонів сьогодні вчергове блокували президію і трибуну парламенту, а також порозвішували у сесійній залі повітряні кульки із написом «НАТО - ні!»

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК намагався відкрити пленарне засідання парламенту, однак йому це не вдалося. Слова А.ЯЦЕНЮКА заглушили мегафони, які включили депутати від фракції Партії регіонів.

 

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