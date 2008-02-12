Яценюк вмовив опозицію на вечірнє засідання

У Верховній Раді України планується провести вечірнє планерне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО після завершення консультацій між лідерами фракцій та головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

За його словами, до порядку денного на сьогодні будуть включені «резонансні соціальні, а не політичні конфліктні питання». Зокрема, наголосив І.КИРИЛЕНКО, лідерам фракцій вдалося досягти порозуміння щодо розгляду законопроекту про прожитковий мінімум, підтримку сільської медицини, законопроекту щодо держзакупівель, законопроекту щодо внесення змін до Господарського кодексу, а також щодо законопроекту про зменшення чисельності Збройних сил. «Це те, що домовлено між лідерами», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції БЮТ наголосив, що після вечірнього пленарного засідання відбудуться ще одні консультації щодо проведення завтрашнього пленарного засідання. Зокрема, за словами І.КИРИЛЕНКА, пропонується завтра винести на розгляд парламенту 10 законопроектів, визначених Президентом як першочергові.

Лідер фракції БЮТ зазначив, що, зокрема, це законопроект про імперативний мандат, скасування депутатських пільг та недоторканності, а також ряд інших нормативних актів.

Відповідаючи на запитання, чи буде розглядатись в сесійній залі питання щодо НАТО, І.КИРИЛЕНКО сказав: «Ми не хочемо обговорювати те, що викликає суперечки».