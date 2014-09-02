На схід України завезли російські рублі та паспорти для "ДНР" і "ЛНР" - радник Авакова
21:33, 02 вересня 2014Політика
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Путін намагається зробити все, щоб самопроголошені "республіки" були визнані у світі.
Посвідчення бойовиків / ТСН
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час онлайн-конференції на ТСН підтвердив інформацію про те, що на схід України привезли російські рублі.
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Також минулої суботи на сході з’явилися паспорти для самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Російський президент Володимир Путін робить усе можливе для того, щоб самопроголошені "республіки" були визнані світом.
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