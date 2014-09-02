Відеоконференція з участю радника голови МВС Антона Геращенка

2 вересня о 20.30 на сайті ТСН.ua відбудеться онлайн-конференція за участю радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook та через засоби масової інформації активно інформує українців про перебіг військових дій на Сході, зокрема, про бої під Іловайськом, про добровольчі батальйони, які входять до структури МВС, про важливі рішення та дії міністерства.

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Поставити питання Антону Геращенку можна на сторінці ТСН у Facebook.